Βίαιη μάχη μεταξύ ultras των Μπέτις, Ατλέτικο, Μπαρτσελόνα και Σεβίλλης! (vids)

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα jξεκίνησαν από μια γιορτή γενεθλίων στην οποία ήταν παρόντα μέλη των Boixos Nois (της Μπαρτσελόνα) και των Frente της Ατλέτικο και την εμφάνιση μελών των Biris Norte (Σεβίλλη).

Βίαιη οδομαχία μεταξύ των ultras τεσσάρων ισπανικών ομάδων έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (18/11), εν μέσω της διακοπής του πρωταθλήματος της La Liga, στη σεβιλιανή συνοικία Τριάνα. Τραυματισμοί, συλλήψεις και διάφορες ζημιές προκλήθηκαν στη μάχη στο δρόμο στα πέριξ ενός μαγαζιού όπου γιορτάζονταν τα γενέθλια ενός οπαδού της Ρεάλ Μπέτις παρουσία μελών ultras από την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ένταση ξεκίνησε όταν στο σημείο έφθασαν οπαδοί της Σεβίλλης αντίθετης ιδεολογίας με τους προαναφερθέντες

Σύμφωνα με αστυνομικές στον εορτασμό των γενεθλίων ενός μέλους των Supporters, μιας ομάδας οπαδών της Μπέτις που εδρεύει στις κερκίδες της Gol Sur του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν». Στο πάρτι προσκλήθηκαν και μέλη άλλων συλλόγων που ιστορικά έχουν συνδεθεί με βίαια γεγονότα στον κόσμο του ποδοσφαίρου, όπως οι Boixos Nois και οι Frente Atlético. Σύμφωνα πάντα με την ιστορία των ισπανικών Αρχών που αναπτύχθηκαν μια ομάδα μελών των Biris Norte της Σεβίλλης πήγε στο χώρο της συνάντησης όταν το έμαθε και αυτό προκάλεσε μια βίαιη αντιπαράθεση που η αστυνομία απέδωσε σε ένα πλαίσιο ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ ριζοσπαστών της νεοναζιστικής και αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, τρεις από τους οπαδούς που βρίσκονταν στο σημείο έχουν συλληφθεί και συνδέονται με επεισόδια και τραυματισμούς. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Ενώ ένας 50χρονος οπαδός της Σεβίλλης χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Virgen del Rocío.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

18.11.2023🇪🇸BN (OLD SCHOOL) vs UNITED FAMILY (Betis)



Info: Biris norte Old leaders attack a birthday from a UF member and UF smash them. Biris scum has attacked a birthday party full of old people and little children. No honour for them. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/8sMOJGEO2z