Την ήττα με 3-0 γνώρισε από τις ΗΠΑ το Τρινιντάντ και Τομπάγκο του Λιβάι Γκαρσία. Μπήκε ως αλλαγή ο άσος της ΑΕΚ.

Νίκη με 3-0 για τις ΗΠΑ απέναντι στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο του Λιβάι Γκαρσία. Οι Αμερικανοί έδειξαν την ανωτερότητα τους και επικράτησαν με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των προημιτελικών του Nations League, κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για το εισιτήριο των ημιτελικών, το οποίο δίνει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Copa America.

Ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό, όταν το παιχνίδι ήταν ακόμα στη «λευκή» ισοπαλία, ωστόσο η αποβολή στοίχισε στους φιλοξενούμενους, καθώς στα τελευταία λεπτά ξέμειναν από δυνάμεις, με την Team USA να σκοράρει τρεις φορές στο τελευταίο δεκάλεπτο και να φτάνει στη νίκη με 3-0, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά, τόσο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όσο και την παρουσία της στο ερχόμενο Copa America.

Ricardo Pepi 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 gets the breakthrough for the USMNT 🚂



Watch the match live on TNT and Max 📺 pic.twitter.com/enV9aZCt0I — B/R Football (@brfootball) November 17, 2023

Οι Πέπι (82’), Ρόμπινσον (86’) και Ρέινα (89’) πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα των ΗΠΑ που εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Πάουντερ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκαρσία πάλεψε για τα σχεδόν τριάντα λεπτά που αγωνίστηκε, ωστόσο το αριθμητικό μειονέκτημα δεν έδωσε πολλά περιθώρια στην πατρίδα του, η οποία στο τέλος «λύγισε», καθώς δέχτηκε τρία γκολ μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Antonee Robinson from way out 🚀



Watch the match live on TNT and Max 📺 pic.twitter.com/JE2VQFpJaK — B/R Football (@brfootball) November 17, 2023