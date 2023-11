Απίθανο σκηνικό στη Βραζιλία, ο γκολκίπερ της Κορίνθιανς, Κάσιο... άφησε την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του έπειτα από φάουλ, αλλά το αποτέλεσμα τον δικαίωσε.

Σκηνικό που προκάλεσε... καρδιοχτύπια στην εξέδρα! Όμως ο Κάσιο... ήξερε. Ο γκολκίπερ της Κορίνθιανς είδε την μπάλα να κατευθύνεται προς το τέρμα του μετά από εκτέλεση φάουλ της Κοριτίμπα αρκετά μακριά από την περιοχή. Αντί να την πιάσει ωστόσο, προτίμησε να «τρελάνει» τον κόσμο και να την αφήσει να καταλήξει στα δίχτυα επίτηδες.

Μετά την αρχική αμηχανία, οι πάντες κατάλαβαν πως το στημένο ήταν έμμεσο, οπότε δεν μπορούσε να εκτελεστεί απευθείας, και ο Κάσιο... δικαιώθηκε πανηγυρικά!

Watch bizarre moment Corinthians goalkeeper makes no attempt to save free-kick - but he was absolutely RIGHT to let it go in!🤣🤣 pic.twitter.com/Q74SK0V3D5