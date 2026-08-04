Ντεπάι: Οι εξωφρενικοί όροι που έχει θέσει για να ανανεώσει με την Κορίνθιανς
Η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Μέμφις Ντεπάι με την Κορίνθιανς έχει προκαλέσει σάλο στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, καθώς ο Ολλανδός άσος φαίνεται να έχει θέσει μερικούς άπιαστους όρους προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει μεν την καριέρα του στον σύλλογο του Σάο Πάολο, ωστόσο έχει ζητήσει εξωφρενικές εξυπηρετήσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό σκέλος του deal.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο 31χρονος επιθετικός έχει ζητήσει να μετέχει ενεργά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του στην ομάδα, έχοντας υποβάλει αίτημα μέχρι και για τη χρήση «Neo Química Arena» για δικές του δραστηριότητες.
Ο Ντεπάι επίσης ζήτησε 10% αύξηση στις απολαβές του κι ένα μπόνους 20% από την κατάκτηση τίτλων αλλά και του Μουντιάλ Συλλόγων, ακόμα κι αν έχει αποχωρήσει από την ομάδα!
Οι απαιτήσεις του Ολλανδού εξετάζονται από τη διοίκηση της Κορίνθιανς, η οποία επιθυμεί μεν να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια αγωνιστική και εμπορική αξία, παρ’ όλα αυτά οι απλησίαστες απαιτήσεις του έχουν κάνει τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.
🔴 𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗘𝗠𝗣𝗛𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗬 🇳🇱 𝗔 𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗔𝗡𝗦 : 😳👇— Vibes Foot (@VibesFoot) August 3, 2026
▫️Une loge au Neo Química Arena. 🏟
▫️Pouvoir utiliser le stade pour ses propres événements.
▫️Toucher 50% des revenus de ces… pic.twitter.com/oiNYWabOfG
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