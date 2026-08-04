Ο Μέμφις Ντεπάι θέλει μεν να συνεχίσει την καριέρα του στην Κορίνθιανς, ωστόσο οι απαιτήσεις του για να ανανεώσει είναι εξωφρενικές και δυσχεραίνουν τις διαπραγματεύσεις.

Η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Μέμφις Ντεπάι με την Κορίνθιανς έχει προκαλέσει σάλο στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, καθώς ο Ολλανδός άσος φαίνεται να έχει θέσει μερικούς άπιαστους όρους προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει μεν την καριέρα του στον σύλλογο του Σάο Πάολο, ωστόσο έχει ζητήσει εξωφρενικές εξυπηρετήσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό σκέλος του deal.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο 31χρονος επιθετικός έχει ζητήσει να μετέχει ενεργά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του στην ομάδα, έχοντας υποβάλει αίτημα μέχρι και για τη χρήση «Neo Química Arena» για δικές του δραστηριότητες.

Ο Ντεπάι επίσης ζήτησε 10% αύξηση στις απολαβές του κι ένα μπόνους 20% από την κατάκτηση τίτλων αλλά και του Μουντιάλ Συλλόγων, ακόμα κι αν έχει αποχωρήσει από την ομάδα!

Οι απαιτήσεις του Ολλανδού εξετάζονται από τη διοίκηση της Κορίνθιανς, η οποία επιθυμεί μεν να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια αγωνιστική και εμπορική αξία, παρ’ όλα αυτά οι απλησίαστες απαιτήσεις του έχουν κάνει τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.