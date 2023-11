Την πρόσληψη του Ερνάν Κρέσπο στην τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Αλ Αΐν.

Η Αλ Αΐν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ερνάν Κρέσπο για την άκρη του πάγκου της.

Η διοίκηση της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της στον 48χρονο Αργεντινό τεχνικό, του οποίου το όνομα είχε ακουστεί το περασμένο καλοκαίρι και για τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κρέσπο είχε μείνει ελεύθερος πριν από έναν μήνα από την Αλ Ντουχαΐλ.

«Ο Ερνάν Κρέσπο έλαμψε ως παγκόσμιος σταρ και καθιέρωσε την προσωπικότητά του ως εξαιρετικός προπονητής. Η παγκόσμια θέση και οι φιλοδοξίες του είναι συμβατές με τον ηγέτη του ασιατικού ποδοσφαίρου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωσή του συλλόγου των Εμιράτων.



Sultan bin Hamdan welcomes the Argentine coach at Hazza Bin Zayed Stadium..



Crespo: Sense of belonging to Al Ain is "unique" I bet on "Al Zaeem's" character and the fans' support



