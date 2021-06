Ερνάν Κρέσπο: Θετικός στον κορονοϊό μετά την πρώτη δόση του εμβολίου

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ερνάν Κρέσπο, έχοντας κάνει μάλιστα την πρώτη δόση του εμβολίου πριν από 10 ημέρες.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου και νυν προπονητής της Σάο Πάολο, Ερνάν Κρέσπο, διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19, μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε.

Μάλιστα, πριν από 10 ημέρες τόσο ο Κρέσπο όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Σάο Πάολο, είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και μέσα στις επόμενες ημέρες θα έκαναν και την δεύτερη.

Ωστόσο, ο Κρέσπο προσβλήθηκε από τον ιό κι έτσι θα χρειαστεί να παραμείνει σε καραντίνα για τις επόμενες 12 ημέρες.

Hernán Crespo, currently managing Sao Paulo in Brazil, has tested positive for COVID, the club has announced. Here's to a speedy recovery! pic.twitter.com/p247xmLbnE