Το Μαϊάμι... υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι, σ'ένα ξεχωριστό φιλικό που διοργανώθηκε για τον παίκτη που έχει στη συλλογή του 8 Χρυσές Μπάλες, αλλά η Νιου Γιορκ Σίτι χάλασε τη γιορτή.

Η Ίντερ Μαϊάμι διοργάνωσε ένα φιλικό με την Νιου Γιορκ Σίτι, ώστε να τιμηθεί ο Λιονέλ Μέσι όπως του αξίζει για την κατάκτηση της 8ης Χρυσής Μπάλας της καριέρας του.

Η «Noche d'Or» (Χρυσή Νύχτα), όμως, δεν πήγε όπως περίμενε ο Αργεντινός.

Οι Τάγιες Μάνιο και Χουλιάν Φερνάντερς έδωσαν τη νίκη στην ομάδα της Νέας Υόρκης... κερνώντας απογοήτευση τους φίλους του Μέσι και της Ίντερ Μαϊάμι που περίμεναν να γιορτάσουν σ' αυτό το ξεχωριστό βράδυ του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Για την ομάδα του Μαϊάμι, ο Ρόμπερτ Ρόμπινσον μείωσε σε 2-1.

Πάντως, ο διεθνής τύπος γράφει ότι μ' αυτό το ματς, ο Μέσι... ζεστάθηκε για τα ματς που έρχονται με Ουρουγουάη (17/11) και Βραζιλία (22/11), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζουμε ότι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια είναι ήδη πρώτη στη βαθμολογία με 4/4.



Check out tonight’s Match Recap from our Noche d’Or 💫



Read: https://t.co/FMVQbTBsYS pic.twitter.com/xyq4XJkvYT