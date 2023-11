Οπαδοί της Φλουμινένσε επιτέθηκαν σε φίλους της Μπόκα Τζούνιορς που ταξίδεψαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο, για τον τελικό του Copa Libertadores, στην παραλία στην Κοπακαμπάνα.

Θύμα ενέδρας έπεσαν υποστηρκτές της Μπόκα Τζούνιορς που βρίσκονται ήδη στο Ρίο ντε Τζανέιρο για τον τελικό του Copa Libertadores με τη Φλουμινένσε στο «Μαρακανά» το ερχόμενο Σάββατο (4/11, 22:00). Σύμφωνα με το ESPN οπαδοί της Φλου επιτέθηκαν σε Αργεντινούς που ήταν στην παραλία στην Κοπακαμπάνα.

Την ώρα της συμπλοκής ήταν στο σημείο οικογένειες και παιδιά που φέρεται να χτυπήθηκαν. Οι Αρχές επενέβησαν το συντομότερο δυνατό και προχώρησαν σε συλλήψεις.

This video was uploaded by Fluminense fanpic.twitter.com/ueIpAczs7k