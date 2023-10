Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «τρελάθηκε» με τον διαιτητή της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ, κοίταξε την κάμερα και με χαρακηριστική κίνηση ζήτησε να γίνει... αλλαγή!

Εκτός εαυτού βγήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον διαιτητή της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ για τους «16» του Κυπέλλου της Σαουδικής Αραβίας! Στο 12ο λεπτό ο «ρεφ» της αναμέτρησης του έδωσε κίτρινη κάρτα, με τον Πορτογάλο να εξαγριώνεται και να του ζητάει τον λόγο για την απόφαση του, ενώ στο 45+12' ο διαιτητής απέβαλε τον Ταλίσκα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Cristiano Ronaldo is very furios with the referee in Al-Nassr’s game vs Al-Ettifaq pic.twitter.com/FveShy4hFa

Στο 53ο λεπτό ο απεγνωσμένος Κριστιάνο γύρισε προς την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης και με χαρακτηριστική κίνηση έδειξε τον διαιτητή και ζήτησε να γίνει... αλλαγή! Ένα στιγμιότυπο που έγινε viral στα Social Media.

Cristiano Ronaldo asking for the referee to be changed during the game 😭😭😭 pic.twitter.com/yFsovpTRi1