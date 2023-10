Τα... έχωσε σε Ισπανό streamer ο Μέσι: «Είσαι π*** γιος»

Ο Ιπμάι Γιάνος έβγαλε στη φόρα μηνύματα του με τον Λιονέλ Μέσι, με τον «pulga» να του τα... χώνει μεταξύ σοβαρού και αστείου και να τον αποκαλεί «π*** γιο» αμέσως μετά την κατάκτηση της όγδοης Χρυσής Μπάλας.

Την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του κατέκτησε το βράδυ της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέσι. Ο «pulga» κατάφερε να γράψει ιστορία και να κατακτήσει για όγδοη φορά στην καριέρα του το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο του πλανήτη, σηκώνοντας στο πόδι όλους όσοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση.

Λίγο μετά το τέλος της τελετής, ο Μέσι βρέθηκε στην αίθουσα Τύπου όπου μίλησε για τα συναισθήματα του. Εκεί ο Αργεντίνος κλήθηκε να μιλήσει και στον καλό του φίλο και Ισπανό streamer, Ιμπάι Γιάνος. Ωστόσο ο Μέσι του τα... έχωσε μεταξύ σοβαρού και αστείο, αποκαλώντας τον μάλιστα και «π*** γιο» μπροστά στις κάμερες, καθώς ο Ισπανός είχε δημοσιεύσει μερικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους.

«Τώρα αλλάζεις θέμα ε; Είσαι π*** γιος», ανέφερε ο Μέσι live στον αέρα του stream του Γιάνος.

Messi angry at Ibai for making his message public 😭😭



“I'm not going to answer you anymore because you make everything public and I don't like it… The Ballon d’Or? Now you are changing the topic you son of a b*tch 🤣”



pic.twitter.com/AnqwZUd5J4