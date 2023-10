Βρήκε παρηγοριά στο πόκερ ο Νεϊμάρ, κέρδισε 66 χιλιάρικα

Ο σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο δεν σταμάτησε τον Νεϊμάρ από το να δώσει το «παρών» σε ένα ακόμα τραπέζι τουρνουά, με τον Βραζιλιάνο άσο να «μαζεύει» 66 χιλιάδες δολάρια.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Νεϊμάρ αγαπά το πόκερ, καθώς ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έχει δώσει το «παρών» σε αμέτρητα τουρνουά. Άλλες φορές έχοντας καταφέρει να βγει με κέρδος και άλλες έχοντας χάσει ποσά που «ζαλίζουν».

Μπορεί αυτήν την περίοδο ο 31χρονος αστέρας της Αλ Χιλάλ να αναρρώνει από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κόντρα στην Ουρουγουάη, ωστόσο αυτό δεν τον σταμάτησε να μπει σε ένα διαδικτυακό τραπέζι πόκερ. Ο «Νέι» συμμετείχε στο PokerStars «Titans Event» που είχε buy-in 5200 δολαρίων και κατάφερε να τερματίσει στην 2η θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας το ποσό των 66.000 δολαρίων.

Ο Βραζιλιάνος έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη θέση, ωστόσο εκεί τελικά τερμάτισε ο Λιθουανός, Ντομινίκας Μικολαϊτις που «μάζεψε» από το τραπέζι το ποσό των 91.663 δολαρίων.

