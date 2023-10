Ο Ντάριο Σρνα... αναβαθμίστηκε από τη διοίκηση της Σαχτάρ και είναι ο νέος κόουτς της ομάδας του Ντόνετσκ!

Οι πρωταθλητές Ουκρανίας μετά την εύκολη νίκη τους κόντρα στην LNZ αποφάσισαν να αναβαθμίσουν τον Ντάριο Σρνα και να τον κάνουν πρώτο προπονητή της ομάδας. Ο Κροάτης που ως ποδοσφαιριστής έχει σπουδαία καριέρα με τη Σαχτάρ, βρέθηκε στον πάγκο του συλλόγου ως υπηρεσιακός τεχνικός στο τελευταίο παιχνίδι και η διοίκηση πήρε την απόφαση να του δώσει «κλειδιά».

