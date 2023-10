Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Jr, υπέγραψε συμφωνητικό με την Αλ Νασρ και θα παίξει ποδόσφαιρο με την U13 των Σαουδαράβων.

Ο πρωτότοκος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του. Ο Κριστιάνο Jr είχε παίξει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τώρα θα αγωνιστεί και στα τμήματα υποδομών της Αλ Νασρ.

Ο 13χρονος υπέγραψε συμφωνητικό με τους Σαουδάραβες και θα παίξει ποδόσφαιρο με την U13 του συλλόγου. Ο CR Jr τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει προπονήσεις.

Όσο για το ποιον αριθμό θα έχει στη φανέλα του προφανώς θα αγωνίζεται με το Νο.7, με το οποίο έχει συνδέσει την καριέρα του ο πατέρας του.

