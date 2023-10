Ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μπέρμιγχαμ Σίτι.

Οι νέοι ιδιοκτήτες της Μπέρμιγχαμ, του συλλόγου της Championship (στην 6η θέση της βαθμολογίας αυτή την στιγμή) απέλυσαν τον Τζον Γιούστας τη Δευτέρα, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της σεζόν, αναφέροντας την ανάγκη για «μια νοοτροπία νικητή» και «μια κουλτούρα φιλοδοξίας» στον σύλλογο.

Ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας, Γουέιν Ρούνεϊ, αποχώρησε από την United DC του MLS το Σάββατο το βράδυ και κάπως έτσι πρόεκυψε ο... γάμος των δύο πλευρών, με τον Ρούνεϊ να επιστρέφει στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπου διηύθυνε την Ντέρμπι Κάουντι για δύο χρόνια μεταξύ 2020 και 2022.

Ο Άγγλος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο τριάμισι ετών με τον σύλλογο και θα έχει βοηθούς τους Άσλεϊ Κόουλ, Τζον Ο'Σι με τον Μάικ Τέιλορ.

Το πρώτο του παιχνίδι θα είναι εναντίον της Μίντλεσμπρο μετά τη διεθνή διακοπή.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵