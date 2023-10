Το γκολ που πέτυχε με την Παρτιζάν μόνο χαρά δεν προκάλεσε στον Νάτχο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα και χάθηκε στην αγκαλιά των συμπαικτών του για όσα διαδραματίζονται πίσω στο Ισραήλ.

Μόνο χαμόγελο δεν σχηματίστηκε στο πρόσωπο του Μπίμπρας Νάτχο όταν πέτυχε το τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού μπορεί να σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, αλλά οι «πανηγυρισμοί» τη στιγμή του γκολ θύμιζαν περισσότερο πένθος για την κατάσταση στο Ισραήλ.

Δακρυσμένος για όσα συμβαίνουν πίσω στη χώρα του ο 35χρονος λύγισε και χάθηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν.

⚽️ Après avoir offert un but au Partizan Belgrade 🇷🇸 ce soir, l'ancien capitaine israélien et milieu de terrain musulman Bibras Natcho 🇮🇱 n'a pas réussi à célébrer, alors que son pays fait face à une guerre et à une vague terroriste sans précédent. https://t.co/ccjmgSR0WU pic.twitter.com/shkg5vm1Op