Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χάρισε ακόμα ένα τρίποντο στην Αλ Νασρ στην αναμέτρηση με την Αλ Τάι, καθώς έδωσε εξαιρετική ασίστ και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μπροστάρης της Αλ Νασρ στο σερί που τρέχει στη Saudi Pro League. Ο CR7 ήταν πρωταγωνιστής και στην εκτός έδρας νίκη επί της Αλ Τάι, καθώς έδωσε ασίστ και σκόραρε από τα έντεκα βήματα το γκολ, με το οποίο «υπέγραψε» το έκτο διαδοχικό τρίποντο της ομάδας του (2-1). Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει σκοράρει και στα έξι τελευταία ματς στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας απολογισμό δέκα γκολ και πέντε ασίστ σε αυτό το διάστημα.

Στο 32ο λεπτό της αναμέρτησης ο Κριστιάνο με εξαιρετική πάσα «σέρβιρε» το γκολ στον Ταλίσκα για το 0-1, οι γηπεδούχοι στο 79' ισοφάρισαν προσωρινά και στο 87' ο Ρονάλντο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Αλ Νασρ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας στο -1 από Αλ Τααβόν και Αλ Ιτιχάντ.

CRISTIANO ASSIST.



BEST PLAY-MAKER IN THE WORLD WHEN HE WANTS TO BE.pic.twitter.com/RZ18UF0SYo