Ο 25χρονος Ντανιέλ Ναούμοφ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας «πέταξε» στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπερόε και έθεσε από νωρίς υποψηφιότητα για την... επέμβαση της χρονιάς.

«Απογειώθηκε» για μια εκ των αποκρούσεων της χρονιάς ο Ντανιέλ Ναούμοφ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας! Ο Πάσκαμε της Μπερόε έπιασε την εναέρια «οβίδα» με τη μια μετά από απομάκρυνση της άμυνας, όμως ο 25χρονος Βούλγαρος γκολκίπερ με μια πραγματικά ασύλληπτη επέμβαση στο παραθυράκι του έσωσε το γκολ και στέρησε από τον αντίπαλό του ένα highlight που θα θυμόταν για πάντα.

🧤🛑 CSKA 1948 goalkeeper & Bulgaria international Daniel Naumov with a save of the season contender!!! Just wait for it...



Video: Diema Sport pic.twitter.com/zOXgEpYgLW