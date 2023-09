Η Αλ Ιτιχάντ σχεδιάζει επανένωση Ράμος - Μπενζεμά

Η Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του ελεύθερου κεντρικού αμυντικού Σέρχιο Ράμος, όπως αναφέρει το Foot Mercato.

Ο 37χρονος Σέρχιο Ράμος που αγωνίστηκε την τελευταία σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, παίζοντας τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του τον Ιούνιο, είναι πλέον ελεύθερος κι από τότε που έληξε το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές της Ligue 1 στις αρχές Ιουλίου, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ο πολύπειρος αμυντικός έχει στο τραπέζι του πρόταση από την Αλ Ιτιχάντ του κάποτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, και θα πρέπει να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή, προτού ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις με τον σύλλογο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Σαουδάραβες έχουν προσφέρει διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ισπανό, με ρήτρα διακοπής συμβολαίου!

Ενδιαφέρον για τον Ράμος έχει εκφράσει και η Μπεσίκτας, αν και θέλει απάντηση μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, έχοντας προσφέρει 8 εκατ. ευρώ καθαρά για διετές συμβόλαιο, ενώ η Γαλατασαράι προσέφερε περίπου 6 εκατ. ευρώ σε μια προσπάθεια να τον κάνει δικό της.

Al Ittihad proposal to Sergio Ramos: two year deal with break clause included in the contract. 🟡⚫️🇪🇸 #AlIttihad



Saudi side waiting for final decision as Ramos has also been approached by Turkish clubs. pic.twitter.com/ZVcHvLD075