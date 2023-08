Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν γνωρίζει από σύνορα και το αποδεικνύει στη Σαουδική Αραβία, όπου στον τελευταίο αγώνα της Αλ Ιτιχάντ υπέγραψε τη νίκη με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Τον δρόμο της νίκης για την Αλ Ιτιχάντ άνοιξε ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πέτυχε το 1-0 στην τεσσάρα (4-0) κόντρα στην Αλ Ριάντ με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή, ο Γάλλος την έστειλε στο παραθυράκι της εστίας στο 17΄, με τους συμπαίκτες του από εκεί και πέρα να παίρνουν τη σκυτάλη για να σώσουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας. Πάντως αυτό δεν πρόκειται για το πρώτο γκολ του Μπενζεμά με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, καθώς έχει σημειώσει άλλα τρία στο Arab Club Champions League.

Karim Benzema opened up his Saudi Pro League account 🔓



(via @SPL_EN)pic.twitter.com/XjENJr87y1