Η Αλ Νασρ συνεχίζει τις μεταγραφές από το πάνω ράφι, καθώς ανακοίνωσε την αγορά του κεντρικού αμυντικού Έμερικ Λαπόρτ από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ακόμα ένα μεταγραφικό «μπαμ» στη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τις αποκτήσεις των Άλεξ Τέλες, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Σέκο Φοφανά, Οτάβιο και Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμερίκ Λαπόρτ.

Yes, He is Laporte 🤩✅ pic.twitter.com/WqEQNNzDkr https://t.co/MAyBsS2jTo

Οι Σαουδάραβες αγόρασαν τον διεθνή με την Ισπανία κεντρικό αμυντικό από την Μάντσεστερ Σίτι αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Λαπόρτ αποχώρησε από τους Πολίτες έπειτα από μια πενταετία, στις οποίες μέτρησε 180 εμφανίσεις, 12 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα σήκωσε πέντε πρωταθλήματα, ένα Champions League, UEFA Super Cup, δυο FA Cup, ισάριθμα Community Shield και τέσσερα League Cup.

We have officially signed the Spanish star Aymeric Laporte ✍️



Let’s welcome the treble champion & Spain national team defender 🤩#LaporteIsYellow 💛 pic.twitter.com/l3mUdf1rdS