Καρμόνα μετά τον χαμό του πατέρα της: «Μου έδωσες δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό»

Η ηρωίδα της εθνικής Ισπανίας, Όλγα Καρμόνα, έμαθε μετά τον τελικό του Μουντιάλ πως ο πατέρας της πέθανε πριν αρχίσει το παιχνίδι και τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω twitter.

Η 20η Ιουλίου του 2023 θα μείνει μια για πάντα χαραγμένη στη ζωή της Όλγα Καρμόνα. Μέσα σε δύο ώρες, η κάπτεν της εθνικής Ισπανίας βρέθηκε από τον παράδεισο στην κόλαση, οδηγώντας από τη μία τη χώρα της με δικό της γκολ στην κορυφή του κόσμου κι έπειτα μαθαίνοντας πως έχασε τον πατέρα της πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ γυναικών.

Η ηρωίδα της Ρόχα, η οποία αφιέρωσε το γκολ σε μια φίλη της που έχασε τη μητέρα της από καρκίνο θυμίζοντας τον Αντρέ Ινιέστα το 2010, έλαβε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης για τον χαμό του πατέρα της και λίγες ώρες μετά το βίαιο κοντράστ, έστειλε το δικό της μήνυμα αποχαιρετισμού, συγκινώντας με τα λόγια της μέσω twitter:

«Και χωρίς να το ξέρω, είχα το δικό μου αστέρι πριν το παιχνίδι αρχίσει. Ξέρω ότι μου έδωσε τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Ξέρω ότι με παρακολουθούσες σήμερα και ότι είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3