Τρομερά πράγματα στα ερασιτεχνικά της Αγγλίας, εκεί όπου ξέσπασε άγριας καβγάς ανάμεσα σε οπαδούς που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Χαμός στο Τσέστερφιλντ - Όλνταμ για τη National League! Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και οι οπαδοί τους δεν ήλεγξαν τον ενθουσιασμό τους και εισέβαλαν στο χορτάρι.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και οι φίλοι των γηπεδούχων να τους ακολουθήσουν, με τις δύο μερίδες φιλάθλων να έρχονται στα χέρια και να ανταλλάζουν γροθιές. Μάλιστα, αυτοί που επιχείρησαν να τους χωρίσουν ήταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων!

Chesterfield & Oldham fans fighting on the pitch after Oldham scored their 90+6th minute equaliser today! 👀 pic.twitter.com/ydNuWMEHvC