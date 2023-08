Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δις στον τελικό της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ για το Champions Cup Αραβίας και σήκωσε το πρώτο τρόπαιο του με την νέα του ομάδα, με ανατροπή στην παράταση (2-1).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σήκωσε την πρώτη του κούπα ως κάτοικος της Σαουδικής Αραβίας! Η Αλ Νασρ νίκησε με 2-1 την Αλ Χιλάλ με δυο γκολ του CR7, έκανε αντροπή στην παράταση και σήκωσε το Champions Cup Αραβίας. Τίτλος Νο. 35 για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος έχει έξι γκολ σε ισάριθμα ματς μέσα στη σεζόν και έξι στα τελευταία πέντε διαδοχικά.

Αμφότερες οι ομάδες είχαν στην ενδεκάδα τους νέους τους σταρ. Για την Αλ Χιλάλ ήταν βασικοί οι Κουλιμπαλί, Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, Νέβες και Μάλκολμ, ενώ για την ομάδα του Ρονάλντο ήταν στην αρχική τους σύνθεση τους Μπρόζοβιτς, Φοφανά και Μανέ.

Η Αλ Χιλάλ άνοιξε το σκορ στο 51' με τον Μίτσελ και στο 70' απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς αποβλήθηκε ο Αλ Αμρί. Στο 74' ο Κριστιάνο με πλασέ εξ επαφής ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Στο 98' ο Μανέ βγήκε τετ α τετ με τον Αλ Οβαΐς, οι αμυντικοί έδιωξαν όπως όπως την μπάλα, ο Φοφανά με φανταστικό σουτ σημάδεψε το δοκάρι και ο Κριστιάνο με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 115' ο Ρονάλντο τραυματίστηκε στο γόνατο, αποχώρησε δακρυσμένος με φορείο, όμως μετά τη λήξη του ματς πανηγύρισε με την ψυχή του.

LOOK AT HOW HAPPY RONALDO IS 😭🔥



pic.twitter.com/OmTng4l1VR