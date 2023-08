Στα 39 του χρόνια ο Αντρές Ινιέστα επέλεξε να συνεχίσει - και πιθανότατα να κλείσει - την καριέρα του στο Ντουμπάι και την Έμιρεϊτς.

Τέλος στα όνειρα των ποδοσφαιρόφιλων για... reunion του Αντρές Ινιέστα με τον Λιονέλ Μέσι και τον Σέρτζιο Μπουσκέτς στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο 39χρονος εμβληματικός Ισπανός χαφ έμεινε ελεύθερος από τη Βίσελ Κόμπε της Ιαπωνίας και αντί για την Αμερική θα κάνει το επόμενο βήμα στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ινιέστα συμφώνησε με την Έμιρεϊτς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και θα συνεχίσει - λογικά και θα κλείσει - την καριέρα του στο Ντουμπάι. Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει θα έχει μονοετή διάρκεια με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο.

