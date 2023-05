Ο Αντρές Ινιέστα ανακοίνωσε βουρκωμένος ότι αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Βισέλ Κόμπε και εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.

Ο Αντρές Ινιέστα φάνηκε να... αποκλείει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και κατέστησε σαφές στη συνέντευξη Τύπου για την αποχώρησή του από τη Βισέλ Κόμπε, ότι θέλει πραγματικά να «συνεχίσει να παίζει». Ο άλλοτε θρύλος της Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ευχαριστώντας τον ιαπωνικό σύλλογο, τους φιλάθλους κι ολόκληρη τη χώρα για την στήριξή τους. Μάλιστα, κατά τον συναισθηματικό φορτισμένο αποχαιρετιστήριο λόγο του, ο Ισπανός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πάντα φανταζόμουν ότι θα αποσυρθώ εδώ».

«Πριν από πέντε χρόνια πήρα μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μου, να φύγω από την Μπαρτσελόνα και με την οικογένειά μου να ξεκινήσουμε μια νέα περιπέτεια μακριά από το σπίτι μας. Κοιτάζοντας πίσω νιώθω ευτυχία και περηφάνια που πήρα αυτή την απόφαση.Το να έρθω στη Βισέλ Κόμπε θα είναι μια από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου», εξήγησε συναισθηματικά φορτισμένος ο Ισπανός.

«Εδώ μπόρεσα να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής. Και μπόρεσα να γνωρίσω αυτή την υπέροχη χώρα. Σε αυτά τα πέντε χρόνια έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές και άλλες όχι τόσο. Σε αυτόν τον μακρύ δρόμο έχουμε υποστεί πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά αυτό είναι που έχει κάνει αυτόν τον σύλλογο να μεγαλώσει. Πάντα φανταζόμασταν ότι θα αποσυρθώ εδώ, ήταν επιθυμία όλων. Αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα φαντάζεται κανείς και οι δρόμοι χωρίζουν. Πρέπει να πεις αντίο και δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι το τελευταίο αντίο. Η σχέση μου με τον σύλλογο θα συνεχιστεί την ημέρα που θα αποσυρθώ. Αυτός ο σύλλογος είναι το σπίτι μου και ευχαριστώ τον Hiroshi Mikitani που σεβάστηκε την επιθυμία μου να συνεχίσω να παίζω», πρόσθεσε συγκινημένος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ερωτηθείς για το αν θέλει να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα τόνισε: «Όπως έχω πει πολλές φορές, θα ήθελα πολύ να επιστρέψω στη Βαρκελώνη κάποια στιγμή στη ζωή μου, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μακριά. Πάνω από όλα, ελπίζω ότι ο Τσάβι θα είναι προπονητής για πολλά χρόνια, αυτό θα ήταν σπουδαία νέα για το ποδόσφαιρο».

Ο αγώνας με την Σαπόρο την 1η Ιουλίου θα είναι ο τελευταίος του με την ομάδα της Ιαπωνίας.

入団から5年間。

クラブに多大なる貢献をしてくれたキャプテンに心からの感謝を!



For five years since joining, we express our heartfelt gratitude to @andresiniesta8 , who has made significant contributions to #visselkobe !#IniestaKobeForever ❤🤍

#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/gF823Q6OOx