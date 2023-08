Η Αλ Αχλί έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Φρανκ Κεσί και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Η μεταγραφική αντεπίθεση της Αλ Αχλί δεν έχει τελειωμό και ο Φρανκ Κεσί είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει την πέμπτη της «βόμβα» στο θερινό παζάρι.

Ο σαουδαραβικός σύλλογος στράφηκε πλήρως στην περίπτωση του Ιβοριανού χαφ μετά το «άκυρο» του Σοφιάν Άμραμπατ κι αφού τα βρήκε με τον ίδιο για τριετές συμβόλαιο, ήρθε σε προφορική συμφωνία και με την Μπαρτσελόνα για την αγορά του αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό αναφέρει ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνοντας λόγο για ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες που πρέπει να επιλυθούν πριν επισημοποιηθεί η μεταγραφή, με τους δύο συλλόγους να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για την ανταλλαγή εγγράφων.

