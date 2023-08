Επίσημη κρούση στη Μπαρτσελόνα για την περίπτωση του Φρανκ Κεσί φέρεται να έκανε η Αλ Αχλί, με την πρόταση των Σαουδαράβων να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Σύντομη ενδέχεται να αποδειχθεί η θητεία του Φρανκ Κεσί στη Μπαρτσελόνα, Μόλις έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή του στους Μπλαουγκράνα, ο Ιβοριανός χαφ φλερτάρει πλέον με μετακίνηση στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί που έκρουσε επίσημα την πόρτα των Καταλανών για να τον αποκτήσει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό που πρότειναν οι Σαουδάραβες αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να έχει συμφωνήσει ήδη για τους όρους του συμβολαίου του στην Αλ Αχλί.

Πλέον μένει να φανεί αν η Μπαρτσελόνα θα ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του deal ή αν θα ζητήσει περισσότερα προκειμένου να τον παραχωρήσει.

