«Ο Νταμς φεύγει από την Αλ Αχλί για να έρθει στον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Ματέο Νταμς ετοιμάζεται να φύγει από την Αλ Αχλί έχοντας ως προορισμό τον Παναθηναϊκό.

Η ιταλική ιστοσελίδα «TuttoMercatoWeb» που ασχολείται κατά κύριο λόγο με μεταγραφικά ζητήματα ενέπλεξε τον Παναθηναϊκό σ' ένα από αυτά, αφού τον συνέδεσε με τον Ματέο Νταμς της Αλ Αχλί.

Το ρεπορτάζ των Ιταλών ανέφερε πως ο 21χρονος Βέλγος αριστερός μπακ, που πήγε στην Σαουδική Αραβία τον Γενάρη του 2025 από την Αϊντχόφεν με μία μεταγραφή που έφτασε τα 9 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως είναι κοντά στην αποχώρηση, παρ' ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η Αλ Αχλί χρειάζεται να ανοίξει κάποια από τις θέσεις των ξένων παικτών που έχει για να προχωρήσει σε αντίστοιχη μεταγραφική κίνηση ξένου ποδοσφαιριστή κι έχει προκρίνεται ως καλύτερη επιλογή τη δική του αποχώρηση, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως ο Νταμς προορίζεται για να πάει στο «τριφύλλι» ως δανεικός.

Τη φετινή σεζόν εκείνος έχει πραγματοποιήσει 15 συμμετοχές, δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που έχει αγωνιστεί.