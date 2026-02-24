Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με τον Χαρκάς πάνω σε διαπληκτισμό, να επιχειρεί να... φιλήσει τον αντίπαλό του.

Ένα viral περιστατικό χάρισε η αναμέτρηση της Αλ Αχλί με την Νταμάκ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με δύο ποδοσφαιριστές να... έρχονται αρκετά κοντά.

Το σκηνικό συνέβη όταν η Νταμάκ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Μεϊτέ, αλλά το γκολ στη συνέχεια ακυρώθηκε, μετά από εξέταση VAR, που κράτησε αρκετά λεπτά. O Τόνεϊ, πανηγύρισε έντονα στο πρόσωπο του Χαρκάς, αλλά ο Μαροκινός φάνηκε να κάνει επανειλημμένες κινήσεις να τον φιλήσει. Ο Τόνεϊ όμως συνέχισε απτόητος να πανηγυρίζει μπροστά στο πρόσωπό του γελώντας.

Μετά τη νίκη της Αλ Αχλί, ο 29χρονος Άγγλος σχολίασε χιουμοριστικά το βίντεο, που κυκλοφόρησε με το... παραλίγο φιλί: «Ποτέ μου δεν έχω μυρίσει τόσο άσχημη αναπνοή», ενώ πρόσθεσε και ένα ίμοτζι εμετού.