Saudi Pro League: Τόνεϊ και Χαρκάς παραλίγο να... φιληθούν
Ένα viral περιστατικό χάρισε η αναμέτρηση της Αλ Αχλί με την Νταμάκ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με δύο ποδοσφαιριστές να... έρχονται αρκετά κοντά.
Το σκηνικό συνέβη όταν η Νταμάκ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Μεϊτέ, αλλά το γκολ στη συνέχεια ακυρώθηκε, μετά από εξέταση VAR, που κράτησε αρκετά λεπτά. O Τόνεϊ, πανηγύρισε έντονα στο πρόσωπο του Χαρκάς, αλλά ο Μαροκινός φάνηκε να κάνει επανειλημμένες κινήσεις να τον φιλήσει. Ο Τόνεϊ όμως συνέχισε απτόητος να πανηγυρίζει μπροστά στο πρόσωπό του γελώντας.
Μετά τη νίκη της Αλ Αχλί, ο 29χρονος Άγγλος σχολίασε χιουμοριστικά το βίντεο, που κυκλοφόρησε με το... παραλίγο φιλί: «Ποτέ μου δεν έχω μυρίσει τόσο άσχημη αναπνοή», ενώ πρόσθεσε και ένα ίμοτζι εμετού.
Shey this one wan kiss Ivan Toney ni? pic.twitter.com/8UPewTgl0t— Lexybabs (@Lexybabs) February 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.