Ακόμα μια πολυδάπανη μεταγραφή ανακοίνωσε η Αλ Χιλάλ, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Μάλκολμ με 60 εκατομμύρια ευρώ από τη Ζενίτ.

Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάλκολμ! Η πρόταση της Αλ Χιλάλ στη Ζενίτ ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ έγινε πλήρως αποδεκτή από τους Ρώσους, με τους Σαουδάραβες ακολούθως να ανακοινώνουν την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Από την πλευρά του ο Μάλκολμ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2026, αποχαιρετώντας το ρωσικό πρωτάθλημα στο οποίο αγωνιζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετά τη μεταγραφή του από τη Μπαρτσελόνα.

Κάπως έτσι η Αλ Χιλάλ ολοκλήρωσε ακόμα μια λαμπερή μεταγραφή από την Ευρώπη, μετά από εκείνες των Ρούμπεν Νέβες, Καλιντού Κουλιμπαλί και Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.

Official, confirmed. Malcom joins Al Hilal on €60m package deal from Zenit 🔵🇧🇷



◉ €9.5m deal from Corinthians to Bordeaux.

◉ €41m deal from Bordeaux to Barcelona.

◉ €40m deal from Barcelona to Zenit.

◉ €60m deal from Zenit to Al Hilal pic.twitter.com/EsmvlRflDJ