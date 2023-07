Ο Λουίς Κάστρο ανέλαβε επίσημα την τεχνική ηγεσία της Αλ Νασρ του συμπατριώτη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λουίς Κάστρο είναι από σήμερα και επίσημα ο νεός προπονητής της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η είδηση είχε κυκλοφορήσει ήδη από τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών και σήμερα ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε με την υπογραφή των συμβολαίων και την ανακοίνωση. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας των δύο πλευρών αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια.

Ο 61χρονος Πορτογάλος τεχνικός εργαζόταν τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι στην Μποταφόγκο.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9