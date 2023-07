Ιστορική η Χάνα Ντίνγκλεϊ της Φόρεστ Γκριν: Έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε επαγγελματική ανδρική ομάδα!

Μεγάλη στιγμή για τη Χάνα Ντίνγκλεϊ και την παρουσία των γυναικών στο ποδόσφαιρο, αφού η 40χρονη Αγγλίδα αναλαμβάνοντας τη Φόρεστ Γκριν Ρόβερς έγινε η πρώτη προπονήτρια που κάθεται στον πάγκο ανδρικής επαγγελματικής ομάδας.

Έγραψε ιστορία η Χάνα Ντίνγκλεϊ! Μπορεί η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς να μην... τρομάζει και να βολοδέρνει αυτή τη στιγμή στη League 2, την τέταρτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως αυτό μικρή σημασία έχει.

Και τούτο επειδή η 40χρονη προπονήτρια που πλέον κάθεται στον πάγκο της - έστω και ως υπηρεσιακή - έγινε η πρώτη γυναίκα coach που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία κάποιας ανδρικής επαγγελματικής ομάδας. Η Ντίνγκλεϊ έγινε μέλος του συλλόγου το 2019 με αποστολή να την ανάληψη των τμημάτων υποδομής της ομάδας, ενώ το 2021 με δική της πρωτοβουλία ξεκινήσει και ακαδημία κοριτσιών.

We can confirm that Hannah Dingley has been named our Caretaker Head Coach.



Dingley will take charge of the team for tomorrow night’s friendly at Melksham Town.#WeAreFGR💚