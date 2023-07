Η Αλ Ιτιχάντ μετά τον Καρίμ Μπενζεμά και τον Ενγκολό Καντέ προχώρησε σε τρίτη δυνατή μεταγραφή, καθώς αγόρασε τον Ζότα από την Σέλτικ και τον ανακοίνωσε με ένα φανταστικό βίντεο.

Ακόμα ένας... άσος στο μανίκι του Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Η Αλ Ιτιχάντ μετά τις «βόμβες» με την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά και του Ενγκολό Καντέ προχώρησε σε τρίτη σημαντική μεταγραφική προσθήκη, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζότα αππο τη Σέλτικ.

O Πορτογάλος εξτρέμ έκανε εξαιρετική διετία στη Γλασκώβη υπό τις οδηγίες του Άγγελου Ποστέκογλου, στην οποία μέτρησε 83 εμφανίσεις, 28 γκολ, 26 ασίστ και σήκωσε δυο πρωταθλήματα, ισάριθμα League Cup και ένα κύπελλο.Το deal έκλεισε στα 29 εκατομμύρια ευρώ, 13 εκατομμύρια περισσότερα από όσα είχαν δώσει οι Κέλτες για να τον πάρουν από την Μπενφίκα το περασμένο καλοκαίρι, όταν ενεργοποίησαν την ρήτρα που συμπεριλάμβανε ο δανεισμός τους.

Οι πρωταθλητές Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τον Ζότα με ένα φανταστικό βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ως κάρτα, μαζί με τους Μπενζεμά και Καντέ, στην τράπουλα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

