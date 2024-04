Μπενζεμά: «Δεν είμαι ο Καρίμ της Ρεάλ Μαδρίτης, χρειάζομαι βοήθεια στο γήπεδο» (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσει από όταν εντάχθηκε στην Αλ-Ιτιχάντ στη Saudi Pro League.

Ο Γάλλος επιθετικός Καρίμ Μπενζεμά ήταν μεταξύ των top class ονομάτων που πήραν την απόφαση να αφήσουν την Ευρώπη με προορισμό τη χώρα του Κόλπο για χάρη της Αλ Ιτιχάντ. Ωστόσο, ενώ ο πρώτος που το τόλμησε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει προσαρμοστεί ομαλά στη ζωή στη Σαουδική Αραβία, ο Μπενζεμά αντιμετώπισε δυσκολίες στο να βρει τον ρυθμό του με την ομάδα που εδρεύει στη Τζέντα.

Ο 35χρονος φορ έχει αντιμετωπίσει ζητήματα εκτός γηπέδου, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν επηρεάσει και την απόδοσή του. Αρχικά εμφανίστηκαν αναφορές για ρήξη μεταξύ του κάποτε νικητή της Χρυσής Μπάλας και του πρώην προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντο, που τελικά οδήγησε στην απόλυση του Σάντο μετά κι από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων. Εν τω μεταξύ, οι συνεχιζόμενες εικασίες άρχισαν να δημιουργούν φήμες ότι ο Μπενζεμά είναι δυσαρεστημένος στη Τζέντα και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις προκλήσεις, η απόδοσή του στο γήπεδο δεν ανταποκρίνεται στις προηγούμενες επιτυχίες του, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση του 14ου τίτλου του Champions League της ομάδας.

Όταν ερωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν έχει βρει δίχτυα από τον Δεκέμβριο, ανέφερε: «Δεν είμαι ο ίδιος Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης γιατί δεν είναι το ίδιο παιχνίδι, οι ίδιοι παίκτες... Χρειάζομαι βοήθεια στο γήπεδο, χρειάζομαι πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να κερδίζω παιχνίδια μόνος μου».

