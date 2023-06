Μετά από έντεκα χρόνια στην Ευρώπη όπου κατέκτησε τα πάντα με Λέστερ, Τσέλσι και εθνική Γαλλίας, ο Ενγκολό Καντέ αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό «μπαμ» της Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά, με ετήσιες απολαβές στα 25 εκατ. ευρώ.

Πρωταθλήτρια μέχρι στιγμής στις «ηχηρές» μεταγραφές στη Σαουδική Αραβία αναδεικνύεται η Αλ Ιτιχάντ. Κι αυτό διότι μετά τη «βόμβα» που έριξε με την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά, οι Κιτρινόμαυροι έκαναν επίσημα δικό τους και τον Ενγκολό Καντέ, ανοίγοντας κι άλλο την... όρεξη των υπολοίπων τριών ομάδων στις οποίες επένδυσε το PIF του Πρίγκηπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Αχλί).

Μετά από έντεκα χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα (κατά σειρά Μπουλόν, Καέν, Λέστερ, Τσέλσι) όπου κατέκτησε τα πάντα, μεταξύ άλλων την Premier League, το Champions League, το Europa League και φυσικά το Μουντιάλ με την εθνική Γαλλίας, ο εκ των κορυφαίων μέσων του πλανήτη την περασμένη επταετία μετακόμισε και τυπικά στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, υπογράφοντας πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με εγγυημένες ετήσιες απολαβές μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να προσμετρούνται τα χρήματα από τα χορηγικά deal και τα δικαιώματα της εικόνας του.

🚨Official, confirmed. N’Golo Kanté is new Al Ittihad player.



€25m salary per season until 2027 on four year €100m total fixed package — plus commercial deals & image rights.



He will be presented in Saudi in July.



Here we go confirmed 🟡⚫️✅🇸🇦 pic.twitter.com/rfNRT5ReMb