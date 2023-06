Ο Ενγκολό Καντέ ετοιμάζει ήδη το μέλλον του μετά την απόσυρση του από την αγωνιστική δράση, καθώς αγόρασε την βελγική Εξέλσιορ Βίρτον.

Ο Ενγκολό Καντέ έπειτα από έντεκα χρόνια στην Ευρώπη μετακόμισε στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ιτιχάντ και σε βάθος τετραετίας θα εισπράξει 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γάλλος χαφ σκέφτεται ήδη το μέλλον του μετά την απόσυρση του και έκανε μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική επένδυση, καθώς αγόρασε τη βελγική ομάδα, Εξέλσιορ Βίρτον που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.

«Καθοδηγούμενος από το πάθος του για το ποδόσφαιρο, η επιθυμία του Ενγκολό Καντέ είναι να συνεχίσει τη δομή του συλλόγου με σκοπό την εδραίωση των θεμελίων του, τη σταθεροποίηση του προσωπικού και την επανασύνδεση με την προπονητική παράδοση της RE Virton.

Η δουλειά, η γενναιοδωρία και η ταπεινοφροσύνη θα σφραγίσουν τις φιλοδοξίες της RE Virton για τα επόμενα χρόνια. Ο Καντέ με την επιθυμία να φέρει ψηλά τα χρώματα του Gaume, της επαρχίας της Βαλλονίας, προσκαλεί όλες τις ζωτικές δυνάμεις της επικράτειας για να ενταχθεί σε ένα έργο που στόχο έχει να είναι ενωτικό κι αντάξιο των υποστηρικτών της Εξέλσιορ. Όλοι μαζί, πάντα ψηλότερα!», ανέφερε η ενημέρωση του συλλόγου.

✅💰 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | N'Golo Kanté has purchased lower league Belgian club, Royal Excelsior Virton.



Statement: "Kanté's desire is to continue structuring the clubs foundations, stabilise staff and rebuild the club through the academy teams." pic.twitter.com/kapKNFXwOP