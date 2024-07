Η Γουέστ Χαμ θέλει να φέρει πίσω στην Ευρώπη τον πρώην μέσο της Τσέλσι Ν'Γκόλο Καντέ από την Αλ Ιτιχάντ.

Γουέστ Χαμ και Αλ Ιτιχάντ διαπραγματεύουνται την επιστροφή του 33χρονου Ν' Γκολό Καντέ πίσω στην Ευρώπη και την Premier League. Σύμφωνα με τον Guardian οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει διάθεση για συμφωνία.

Ο Γάλλος διεθνής, ο οποίος μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία το 2023 μετά από επτά χρόνια στην Τσέλσι, πιστεύεται ότι είναι ευχαριστημένος με την τωρινή του ομάδα, αλλά είναι ανοιχτός στο να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Η Γουέστ Χαμ θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον μέσο, ο οποίος απέδειξε στο Euro 2024 ότι εξακολουθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Τα «σφυριά» επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν έναν αμυντικό μέσο, αφού ο Κάλβιν Φίλιπς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες κατά τη διάρκεια του δανεισμού του από τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη σεζόν και η συμφωνία του δεν έγινε μόνιμη.

Ο νέος προπονητής τους, Ζουλέν Λοπετέγκι, είναι μακροχρόνιος θαυμαστής του Γάλλου μέσου και ήθελε να τον αποκτήσει και κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 West Ham are aiming to sign N’Golo Kanté from Saudi, for around €24M. 💰



Negotiations are in progress with Al Ittihad and there is a willingness to get the deal done from all parties.



