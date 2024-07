Στη Σαουδική Αραβία και την Ατ Ιτιχάντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μούσα Ντιαμπί, με την Άστον Βίλα να τον παραχωρεί έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αλ Ιτιχάντ αγοράζει από... Ευρώπη, με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να εντάσσει στο ρόστερ της τον Μούσα Ντιαμπί της Άστον Βίλα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η υπόθεση θεωρείται τελειωμένη, καθώς ο παίκτης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Λοράν Μπλαν. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 25χρονος Γάλλος θα είναι πενταετές, ενώ η Βίλα θα εισπράξει 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντιαμπί είχε έρθει στους Villans το προηγούμενο καλοκαίρι έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ και μέτρησε 10 γκολ και 9 ασίστ σε 54 συμμετοχές.

