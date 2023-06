Σε συζητήσεις με την Αλ Αχλί ο Ρομπέρτο Φιρμίνο!

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Αχλί εξετάζοντας την πιθανότητα μετακόμισης στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο μέχρι πρότινος αστέρας της Λίβερπουλ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, «βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενταχθεί στην Αλ Αχλί με ελεύθερη μεταγραφή» μετά την αποχώρησή του από τους Reds, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας -που είναι κοντά στην απόκτηση και του Eντουάρντ Μέντι- να «προετοιμάζει ιατρικές εξετάσεις για τον επιθετικό».

Ο Βραζιλιάνος διεθνής είναι ελεύθερος αφότου αποχώρησε από το Άνφιλντ μετά τη λήξη του συμβολαίου του στο τέλος της σεζόν κι ακόμα αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Είχε βρεθεί στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν έχει ακόμη συμφωνήσει τους όρους με κανέναν από τους μνηστήρες του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι στα πρόθυρα να σφραγίσει μια μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία. Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε ότι η Αλ-Αχλί βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτησή του και περιμένει την τελική του απόφαση. Πιστεύεται μάλιστα ότι ο σύλλογος της Μέσης Ανατολής ήδη προετοιμάζει τις ιατρικές του εξετάσεις σε περίπτωση που πάρει το πράσινο φως.

Understand Al Ahli are in talks to sign Roberto Firmino. Negotiations ongoing, waiting for player’s final decision. 🟢🇸🇦 #Saudi



Al Ahli are preparing medicals in case they get the green light later this week. pic.twitter.com/k8MH6PCGvJ