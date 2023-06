Μπορεί ο πρόεδρος της Γκρέμιο να άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης του Λουίς Σουάρες λόγω σοβαρών πόνων στο δεξί γόνατο, πυροδοτώντας πολλά σχετικά δημοσιεύματα, αλλά ο Ουρουγουανός striker σκόραρε και με σχετικό πανηγυρισμό έβαλε τέλος στις φήμες.

Ο πρόεδρος της Γκρέμιο, Αλμπέρτο Γκέρα, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Λουίς Σουάρες και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σύντομα. Σε εκδήλωση ο επικεφαλής της ομάδας καταγράφηκε ανεπίσημα και παραδέχθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης του Ουρουγουανού επιθετικού.

Όπως ανέφερε δεν γνωρίζει το «όριο» του παίκτη, ο οποίος ζει με συνεχείς πόνους στο δεξί γόνατο και, σύμφωνα με τον Γκέρα, παίρνει φάρμακα και κάνει συχνά ενέσεις! «Το πράγμα είναι σοβαρό. Πολλές ενέσεις, πολλά φάρμακα. Φτάνει στο όριο, αλλά πότε είναι το όριο, πότε είναι το τελευταίο, δεν ξέρουμε», δήλωσε συγκεκριμένα. Μάλιστα, σύμφωνα με τη globo, το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας θα συναντηθεί με τον σέντερ φορ για να συζητήσουν το μέλλον του.

Ο ίδιος ο Ουρουγουανός striker ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά στο παιχνίδι με την América-MG σκοράροντας μάλιστα το τρίτο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 3-1. Αφού έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα πανηγύρισε επαναλαμβάνοντας μια χαρακτηριστική χειρονομία που έδειξε να μην τον «αγγίζουν» τα όσα γράφονται περί απόσυρσής του από την ενεργό δράση.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

OS GOLS DO GRÊMIO! E teve o primeiro de Suárez como "aposentado"! 😂😂 O Imortal tá bem! #Brasileirão2023 pic.twitter.com/1gIVoe7kie

A clear message to the retirement rumours from Luis Suárez today.



🤫pic.twitter.com/r47Nn55i3F