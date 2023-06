Ο Λούκας Φρομ της Αάρχους Φρέμαντ σκόραρε στο παιχνίδι με την ΑΒ Κοπεγχάγης, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, ήπιε ένα ποτήρι μπύρα και επέστρεψε στο ματς.

Με... ιδιαίτερο τρόπο πανηγύρισε ο Λούκας Φρομ το γκολ του στη νίκη της Αάρχους Φρέμαντ επί της ΑΒ Κοπεγχάγης με 5-2 για την τελευταία αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας της Δανίας. Αφού σκόραρε το τέταρτο γκολ της ομάδας του φρόντισε να γίνει... viral, καθώς βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, ήπιε ένα ποτήρι μπύρα και μετά επέστρεψε στο ματς σαν να μην έγινε τίποτα..

‘How to celebrate a late goal’ by Aarhus Fremad’s Lucas From 🇩🇰🍺 pic.twitter.com/c173Xbd2Wx