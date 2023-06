Φτάνοντας αυτό το Σάββατο (10/06) στο Πεκίνο, για το φιλικό της Αργεντινής με την Αυστραλία την προσεχή Πέμπτη (15/06), ο Λιονέλ Μέσι αποθεώθηκε από εκατοντάδες οπαδούς!

Οι αποδοκιμασίες στο «Parc des Princes» είναι πια παρελθόν για τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος αφότου επισημοποίησε τη μεταγραφή του στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψε στην Κίνα για το φιλικό της Αργεντινής με την Αυστραλία. Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε», που χαίρει τεράστιας δημοτικότητας στη χώρα της Ανατολής, έφτασε στο Πεκίνο με ιδιωτικό τζετ το Σάββατο (10/06) και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό! Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 είδε εκατοντάδες υποστηρικτές του να φωνάζουν «Μέσι! Μέσι!» όσο περίμεναν στο αεροδρόμιο, φορώντας τη γαλανόλευκη ριγέ με Νο 10.

Σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν γίνει viral στα social media άλλοι περίμεναν μπροστά από το ξενοδοχείο του, όχι μακριά από τις όχθες του ποταμού Λιανγκμά, που είναι πολύ δημοφιλής στους κατοίκους του Πεκίνου για περιπάτους. Ο Η άφιξη στην Κίνα του επτά φορές κατόχου της Χρυσής Μπάλας ήταν το θέμα συζήτησης σε όλα τα Μέσα της χώρας.

Ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης στην ιστορία θα δώσει ένα φιλικό ματς με την Αυστραλία στις 15 Ιουνίου στο πρόσφατα ανακαινισμένο Στάδιο των Εργατών στο Πεκίνο, χωρητικότητας 68.000 θεατών. Η συνάντηση θα σηματοδοτήσει τη μεγάλη επιστροφή του διεθνούς ποδοσφαίρου στην Κίνα, μετά από τρία χρόνια υγειονομικών περιορισμών που άδειασαν τα γήπεδα και οδήγησαν σε καταιγισμό ακυρώσεων αθλητικών διοργανώσεων. Ο αγώνας θα είναι ο άτυπος επαναληπτικός της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Κατάρ, όπου η Αργεντινή κέρδισε 2-1 τους Socceroos.

Wave after wave of false alarms and crowd surges - then a LOT of disappointed fans as #Messi and co went around to the hotel's back entrance. Security notable by their absence. pic.twitter.com/afMy0NJJL8