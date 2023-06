Μπενζεμά: «Ήρθα στη Σαουδική Αραβία, γιατί είμαι Μουσουλμάνος και είναι μουσουλμανική χώρα»

Ο Καρίμ Μπενζεμά στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Αλ Ιτιχάντ δήλωσε ευτυχισμένος που θα ζήσει στη Σαουδική Αραβία, καθώς είναι Μουσουλμάνος και θα ζήσει σε μουσουλμανική χώρα.

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Αλ Ιτιχάντ. Ο Γάλλος σέντερ φορ υπέγραψε «χρυσό» τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία πήγε το βράδυ της Τέταρτης (7/6) για την παρουσίαση του.

Ο 35χρονος σούπερ σταρ στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Αλ Ιτιχάντ εξέφρασε την χαρά του που θα ζήσει σε μια μουσουλμανική χώρα, είπε πως θέλει να κερδίσει τρόπαια και να συμβάλει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία, ενώ έκανε αναφορά και στον καλό του φίλο, πρώην συμπαίκτη του και νυν... αντίπαλο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

