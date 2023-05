Σουρεάλ σκηνικό σε αγώνα πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας με τον πρόεδρο της Λέκο να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο με μπαστούνι για να διαμαρτηθεί στον διαιτητή και να αποχωρεί με το ηλεκτρικό του αναπηρικό αμαξίδιο.

Cult στιγμές εφάμιλλες των δικών μας τοπικών εξελίχθηκαν στον πρώτο αγώνα των playoffs της Serie C! Ο πρόεδρος της Λέκο εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με το μπαστούνι με σκοπό να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή για πέναλτι που καταλόγησε στην ομάδα του, αποβλήθηκε και αποχώρησε με το ηλεκτρικό του αμαξίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης της Λέκο με την Πορντενόνε, ο πρόεδρος των γηπεδούχων, Πάολο Ντι Νούνιο, μπήκε στο γήπεδο με το μπαστούνι του αφότου η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από αμφισβητούμενο πέναλτι. Φυσικά ο ρέφερι τον απέβαλε και για να αποχωρήσει από το γρασίδι πήρε το αμαξίδιο. Μάλιστα κατά την αποχώρησή του έπιασε και κουβέντα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διακόπτωντας έτσι το ματς για σχεδόν 4 λεπτά.



Δείτε εδώ τις σχετικές εικόνες:

Absurd in Lecco.



Lecco concede late goal. Chairman storms the pitch with a walking stick. Sent off. But the tunnel is the opposite corner of the pitch. Rides off in a mobility scooter. Players have wait. Chairman waves to fans, chats with opposition GK. Disappears. Play resumes pic.twitter.com/6rFAIOhB1y