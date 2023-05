Ένα υπερπολυτελές ρολόι αξίας 105 χιλιάδων ευρώ έλαβε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο φέρει πράσινο χρώμα το και το κοσμούν... 26 λευκά διαμάντια!

Δεν έχει κρύψει ποτέ στο παρελθόν πως είναι λάτρης των φαντεζί ρολογιών. Και η λαμπερή συλλογή του εμπλουτίστηκε προσφάτως με την προσθήκη ενός Heart of CR7 Baguette, το οποίο - όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και από το όνομα - είναι αφιερωμένο προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

«Ο συνεργάτης και φίλος της επωνυμίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, εμφανίστηκε στα εγκαίνια της μπουτίκ της Jacob & Co. στο Ριάντ στις 5 Μαΐου» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση στο Instagram, όπου έγινε και η παρουσίαση της συλλογής στα social media με... μοντέλο τον 38χρονο επιθετικό.

Το ρολόι που έλαβε ο Πορτογάλος αγγίζει σε κόστος τα 105 χιλιάδες ευρώ, είναι σε πράσινο χρώμα, ενώ φέρει πάνω του 26 λευκά διαμάντια! Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα ρολόγια της συγκεκριμένης συλλογής, με το ακριβότερο να αγγίζει σε κόστος τα 145 χιλιάδες ευρώ.

Excited to visit the new @_Jacobandco boutique in Riyad, Saudi Arabia! Thank you Jacob Arabo for the warm welcome. pic.twitter.com/OgmXoGVpiX