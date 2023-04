Τσέλσι: Κατήφορος χωρίς σταματημό!

Τσέλσι και Τότεναμ σε κρίση πριν τις αποστολές σε Emiratesκαι Anfield, η μάχη τίτλου της Bundesliga, ο Έμερι και η παράδοση με τη Γιουνάιτεντ και η φιέστα της Νάπολι. Όλα εδώ στα Crazy Stats!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Τότεναμ και Τσέλσι σε κρίση

Αφού συνήλθε μετά την ντροπιαστική ήττα από τη Νιούκαστλ με το 2-2 κόντρα στη Γιουνάιτεντ, η Τότεναμ έχει και δεύτερη δύσκολη έξοδο μέσα σε λίγες ημέρες, αυτή τη φορά στο Anfield. Εκεί, όπου έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 35 προηγούμενα παιχνίδια της, με την τελευταία νίκη να έρχεται τον Μάιο του 2011 (η άλλη τον Αύγουστο του 1993)! Στο 1.52 βρίσκουμε τον άσο. Οι Spurs, μάλιστα, δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό τους από τον Νοέμβριο του 2019.

Το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, φαίνεται και από το γεγονός ότι φέτος η Τότεναμ έχει δεχθεί 31 γκολ στις εξόδους της, τα περισσότερα σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2009, κρατώντας το μηδέν μόλις σε 2 περιπτώσεις (με Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράιτον). Στο εκτός έδρας ντεμπούτο του Μέισον στον πάγκο, θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ αμυντικά. Στο 1.98 ο συνδυασμός του άσου με το over 2,5.

Η Λίβερπουλ, πάντως, έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία της ματς στην PremierLeague, χωρίς να κρατήσει το μηδέν ούτε μία φορά. Στο 2.65 η απόδοση του άσου σε συνδυασμό με g/g. Με τόση ποιότητα στην επίθεση των δύο ομάδων είναι λογικό να περιμένουμε και πλούσιο θέαμα. Από τη στιγμή που ο Μοχάμεντ Σαλάχ υπέγραψε στη Λίβερπουλ το 2017, κανένας παίκτης δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ επί της Τότεναμ (7). Ο Αιγύπτιος, μάλιστα, σκόραρε και τα δύο γκολ της Λίβερπουλ στο 2-1 του πρώτου γύρου. Στο 1.95 η απόδοση να σκοράρει ο Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή.



24 - No player in Premier League history has assisted a single teammate to score more times than Harry Kane has for Son Heung-min (24, level with Frank Lampard for Didier Drogba). Combination. pic.twitter.com/Z4CNCmMudj — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2023

Από την άλλη πλευρά, Κέιν και Σον έχουν πετύχει τα 6 από τα 7 τελευταία γκολ της Τότεναμ επί της Λίβερπουλ στην Premier League (από 3 ο καθένας). Ο Άγγλος, μάλιστα, έχει σκοράρει 8 φορές στην καριέρα του στο ζευγάρι. Μόνο ο Άντι Κόουλ έχει πετύχει περισσότερα γκολ επί της Λίβερπουλ (11). Θα τον πλησιάσει ο φορ της Τότεναμ; Στο 2.50 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν. Άλλωστε, έχει σκοράρει και στις 3 τελευταίες εξόδους των Spurs.

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Τσέλσι μετά την ήττα από τη Σίτι στο ντέρμπι κορυφής. Οι «κανονιέρηδες» έχουν κερδίσει τα 4 από τα 5 τελευταία ματς επί των Blues στην Premier League, γνωρίζοντας μόλις 1 ήττα σε αυτό το σερί. Τώρα, θα ψάξουν 3 σερί νίκες επί των αντιπάλων τους για πρώτη φορά μετά το 2004. Θατακαταφέρουν; Στο 1.66 προσφέρεται ο άσος.

4 - Arsenal are the first side to go four consecutive Premier League games winless while starting the day top for each match since Arsenal themselves in March 2008. Gloomy. pic.twitter.com/lbTGoZUdIJ — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2023

Την ίδια στιγμή, δεν έχουν χάσει ποτέ με μεσοβδόμαδο παιχνίδι (Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη) στο πρωτάθλημα από την Τσέλσι σε 10 περιπτώσεις. Οι «μπλε» βρίσκονται σε βαθιά κρίση και έχουν χάσει και τα 5 τελευταία ματς με τον Λάμπαρντ στον πάγκο σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό το σερί είναι το χειρότερό τους από τον Νοέμβριο του 1993, ενώ με μία ακόμα ήττα θα ισοφαρίσουν τη χειρότερή τους επίδοση από τη σεζόν 1987-88, όταν έχασαν 20 φορές (έχουν ήδη χάσει 19 φέτος)…

Βίλα για Champions League!

Από τη στιγμή που ο Έμερι ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, η Άστον Βίλα έχει αναγεννηθεί. Και τώρα θα αντιμετωπίσει τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ, με στόχο να βρεθεί μία ανάσα από τις θέσεις του ChampionsLeague! Στο ντεμπούτο του Ισπανού στον πάγκο, η ομάδα του κέρδισε με 3-1 και θα προσπαθήσει να πετύχει 2 νίκες στην ίδια σεζόν στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 1954-55.





42 - Since Unai Emery’s first Premier League game in charge of Aston Villa (6th November), no side has won more games in the competition than them (13 – level with Arsenal), while only the Gunners (44) have picked up more points than Villa (42) during this period. Impressive. pic.twitter.com/Jl009DK0lT — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2023

Η Βίλα τρέχει αήττητο σερί 10 αγώνων στο πρωτάθλημα με 8 νίκες, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2009 (13 παιχνίδια). Επίσης, ο Έμερι δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 ματς κόντρα στη Γιουνάιτεντ στην καριέρα του στην PremierLeague και έχει τη δυνατότητα να γίνει ο πρώτος στην ιστορία της κατηγορίας, που δεν χάνει κανένα από τα 5 του πρώτα του παιχνίδια κόντρα στους Red Devils. Θα τα καταφέρει; Στο 2.05 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Μάχες 4άδας και φιέστα στη Νάπολη ύστερα από 33 χρόνια

Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη στη Serie A είναι εκείνη της 4άδας και δύο καθοριστικά ματς θα λάβουν χώρα αυτή την αγωνιστική. Το πρώτο χρονικά θα διεξαχθεί στο Ρώμη, όπου η Ρόμα υποδέχεται τη Μίλαν, η οποία έχει κερδίσει τα 4 από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, χωρίς να ηττηθεί ούτε μία φορά σε αυτό το σερί. Τώρα, οι Rossoneri έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν 7 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 1996. Στο 2.85 βρίσκουμε το διπλό. Η Μίλαν, μάλιστα, έχει φύγει με νίκη και στις 2 προηγούμενες επισκέψεις της στο Olimpico και ψάχνει την 3η συνεχόμενη για πρώτη φορά μετά το 1990.





Προφανώς και το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο, με την ομάδα του Μουρίνιο να εντυπωσιάζει στο 2023 εντός έδρας και να κρατάει το μηδέν στα 7 από τα 8 παιχνίδια της στην πρωτεύουσα. Την ίδια στιγμή, η Μίλαν δεν έχει δεχθεί γκολ στα 3 από τα 4 δικά της τελευταία ματς στη SerieA, με το under 2,5 να προσφέρεται στο 1.53. Τέλος, ένας από τους παίκτες που αναμένεται να κάνουν και πάλι τη διαφορά είναι ο αναγεννημένος Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος έχει 7 γκολ και 5 ασίστ στην καριέρα του στην Ιταλία κόντρα στη Μίλαν, που αποτελεί τον δεύτερο πιο αγαπημένο του αντίπαλο μετά την Ουντινέζε. Σε απόδοση 3.50 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ντιμπάλα.

Μία ημέρα αργότερα, η Ίντερ φιλοξενεί τη Λάτσιονωρίς το μεσημέρι. Και στα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα βρήκαν δίχτυα και οι δύο ομάδες, με το g/g να προσφέρεται στο 1.90. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο στην ιστορία του ζευγαριού μετά το 1975. Από εκεί και πέρα, οι «νερατζούρι» έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας στη SerieA, με τον άσο να βρίσκεται στο 1.80.





Οι φιλοξενούμενοι, όμως, αυτή τη φορά δείχνουν να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και δεν έχουν δεχθεί ούτε ένα γκολ στις 5 προηγούμενες εξόδους τους στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία τους εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Αν τα καταφέρουν, μάλιστα, και τώρα κόντρα στην Ίντερ, που μετράει 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττες χωρίς να σκοράρει, θα έχουν κάνει νέο ρεκόρ στην κατηγορία από το 1994 και μετά. Σε απόδοση 4.20 να μην βρει δίχτυα η Ίντερ.

Από αυτό το ματς θα κριθεί και το αν η Νάπολι θα κατακτήσει από τώρα τον τίτλο! Οι Partenopei αγωνίζονται το μεσημέρι της Κυριακής και θα περιμένουν ήττα της Λάτσιο, προκειμένου να κάνουν τη φιέστα τους. Αν στις 30 Απριλίου κατακτήσουν και μαθηματικά τον τίτλο, κερδίζοντας τη Σαλερνιτάνα, τότε θα γίνουν η ομάδα που κερδίζει το Scudetto νωρίτερα από κάθε άλλη στην ιστορία της διοργάνωσης (με 6 αγωνιστικές να απομένουν)! Ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν την επιστροφή τους στην κορυφή ύστερα από 33 χρόνια. Τότε, είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα στις 29 Απριλίου (1990)... Σε απόδοση 1.71 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5.



Από την εποχή του… Γκέκα!

Η μάχη στην κορυφή της Bundesligaαναμένεται να κρατήσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Μπάγερν. Οι Βεστφαλοί είναι εκείνοι που αγωνίζονται πρώτοι στην έδρα της Μπόχουμ το βράδυ της Παρασκευής.Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 9 τελευταία ματς στο ζευγάρι (4-3 εκτός έδρας τον Απρίλιο του 2022), ενώ ούτε ένα στο γήπεδό τους για την Bundesligaστις 4 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους. Η τελευταία τους νίκη είχε έρθει τον Μάρτιο του 2007 με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Φάνη Γκέκα!





1 - Borussia Dortmund top the Bundesliga table after MD29 for the first time since the 2011-12 campaign, which was the last time they won the title. Race. #BVBSGE pic.twitter.com/3FNArxtgc9 — OptaFranz (@OptaFranz) April 22, 2023

Η Ντόρτμουντ βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά σε αυτό το σημείο της σεζόν μετά το 2012, όταν και κατέκτησε τον τίτλο με τον Κλοπ στο τιμόνι. Στις 20 τελευταίες σεζόν, μόνο μία φορά άλλαξε η κορυφή στις 5 τελευταίες αγωνιστικές, όταν η Στουτγκάρδη προσπέρασε τη Σάλκε το 2007… Στο 1.53 βρίσκουμε το διπλό.

Η ώρα της Μπάγερν έρχεται την Κυριακή, όταν και θα υποδεχθεί τη Χέρτα, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 27 προηγούμενα παιχνίδια τους στο Μόναχο (από το 0-2 τον Οκτώβριο του 1977). Οι Βαυαροί βρίσκονται σε κρίση και με τον Τούχελ στον πάγκο έχουν κερδίσει μόλις 2 από τα 7 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, με τον τελευταίο προπονητή τους που είχε τόσο κακό ξεκίνημα να είναι ο Λέρμπι το 1991.



Tuchel has already matched Nagelsmann for defeats as Bayern manager this season 👀 pic.twitter.com/Mlu2L2Zwc1 — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2023

Παρόλα αυτά, θα προσπαθήσουν μέχρι το φινάλε να ανέβουν και πάλι στην κορυφή. Είναι αήττητοι στα 21 τελευταία εντός έδρας ματς για το πρωτάθλημα, ενώ συνεχίζουν να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων τους. Έχουν πετύχει ήδη 53 γκολ μέχρι το 45’, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ στην Bundesliga, τη στιγμή που η Χέρτα έχει τη χειρότερη άμυνα (μαζί με την Μπόχουμ) στο πρώτο ημίχρονο στην κατηγορία με παθητικό 32 τερμάτων. Στο 1.44 προσφέρεται ο άσος από το πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 2.05 η απόδοση για το over 1,5 της Μπάγερν στο ίδιο διάστημα.

* Η Ατλέτικο έχει κερδίσει τα 12 από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στη Βαγιαδολίδ στο πρωτάθλημα, με το 0-0 τον Οκτώβριο του 2019 να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση. Επίσης, ο Γκριεζμάν έχει 9 γκολ σε 10 ματς στην καριέρα του στην Ισπανία απέναντι στη Βαγιαδολίδ. Σε απόδοση 2.87 βρίσκουμε την επιλογή να σκοράρει ο Γκριεζμάν και να κερδίσει η Ατλέτικο.

* Κανένα από τα 21 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Μπολόνια δεν έχει χάσει η Γιουβέντους για το πρωτάθλημα, ενώ έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία εκτός έδρας. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.20 προσφέρεται το διπλό.

* Η Παρί δέχθηκε γκολ και στα 4 τελευταία της παιχνίδια με τη Λοριάν στηLigue 1. Θα καταφέρουν να σκοράρουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.82 βρίσκουμε το g/g. Σε αυτό το παιχνίδι, ευκαιρία να γράψει ιστορία θα έχει και ο ΛιονέλΜέσι, ο οποίος έχει πετύχει 474 γκολ στα top-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και χρειάζεται ακόμα ένα για να ξεπεράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στο 1.66 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μέσι, στο 4.50 να πετύχει 2 ή περισσότερα γκολ.

* Η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δεν έχει χάσει κανένα από τα 13 τελευταία της παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σερί που είναι το κορυφαίο της από τον Δεκέμβριο του 2017. Τώρα, έρχεται η δύσκολη έξοδος στην Ουνιόν. Οι Werkself απέχουν 6 πόντους από την 4η θέση και το ChampionsLeagueκαι μόνο μία ομάδα έχει καταφέρει στο παρελθόν να καλύψει αντίστοιχη διαφορά: η ίδια η Λεβερκούζεν τη σεζόν 2018-19. Θατακαταφέρεικαιπάλι; Στο 2.45 βρίσκουμε το διπλό.

* Εντυπωσιακή είναι η παράδοση της Μάντσεστερ Σίτι με αντίπαλο τη Φούλαμ, καθώς έχει φτάσει τα 15 ματς χωρίς ήττα (τελευταία το 3-1 εκτός έδρας τον Απρίλιο του 2009). Στα τελευταία 10 ματς, τα οποία τα κέρδισε όλα, το συνολικό σκορ ήταν 28-4. Σε απόδοση 1.71 το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5.

* Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετράει 6 διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στην PremierLeague, δεχόμενη σε όλες τουλάχιστον 2 τέρματα. Είναι το χειρότερο σερί της από το 2010. Θα διευρυνθεί στην έδρα της Μπρέντφορντ; Στο 1.63 ο άσος.

* Με νίκη έφυγε η Αταλάντα από την έδρα της Τορίνο και στις 3 προηγούμενες επισκέψεις της. Μόνο κόντρα στην Κάλιαρι έχουν βγάλει περισσότερα συνεχόμενα διπλά οι Bergamaschi (4). Θα κερδίσουν και πάλι; Στο 2.45 το διπλό.

* Οι Κυριακές δεν πηγαίνουν καλά για την Μπόρνμουθ, που έχει χάσει τα 22 από τα 30 ματς που έδωσε για την PremierLeagueτη συγκεκριμένη μέρα. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό οποιασδήποτε ομάδας στην ιστορία της κατηγορίας, ενώ νωρίτερα στη σεζόν ηττήθηκε με 4-0 στο μοναδικό παιχνίδι της την Κυριακή. Θα το εκμεταλλευτεί η Λιντς, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.65 το διπλό.

* Η Άιντραχτ δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με αντίπαλο την Άουγκσμπουργκ, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία του ζευγαριού. Στο 1.51 βρίσκουμε τον άσο.

* Οι Δευτέρες δεν ταιριάζουν στην Έβερτον, που έχει χάσει τα 4 από τα 5 τελευταία της παιχνίδια στο πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα. Θα συνεχιστεί το αρνητικό σερί και κόντρα στη Λέστερ; Στο 2.05 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Βέρντερ μετράει 6 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της Σάλκε, σερί που είναι το κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα φύγουν οι «πράσινοι» ξανά με τη νίκη; Στο 2.95 το διπλό.

* Κανένα από τα 13 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο την Οσασούνα δεν έχασε η Σοσιεδάδ στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 4 πιο πρόσφατα χωρίς να δεχθεί γκολ. Στο 2.20 βρίσκουμε το διπλό.

* Και στα 11 τελευταία ματς ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ για την PremierLeagueσκόραραν και οι δύο ομάδες, σερί που είναι το τρίτο κορυφαίο σε οποιοδήποτε ζευγάρι στην ιστορία της κατηγορίας. Στο 1.93 βρίσκουμε το g/g.

* Η Βερόνα δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 16 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στη SerieA, επίδοση που είναι η χειρότερη στην κατηγορία. Δεν έχουν καν σκοράρει στα 4 από τα 5 τελευταία από αυτά. Θα το εκμεταλλευτεί η Κρεμονέζε, για να φτάσει στη νίκη; Στο 3.00 ο άσος.

* Οι Δευτέρες αποδεικνύονται… ιδιαίτερες για Μαγιόρκα και Μπιλμπάο. Από τη μία οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 1 από τα 11 τελευταία τους παιχνίδια τη συγκεκριμένη μέρα στο πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη η Μπιλμπάο έχει χάσει επίσης μόνο 1 από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια της. Αυτή η ήττα, όμως, ήρθε στη Μαγιόρκα με 3-2 τον Φεβρουάριο του 2022. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.60 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Σαμπντόρια δεν έχει χάσει στα 6 από τα 7 τελευταία της παιχνίδια κόντρα στη Φιορεντίνα για τον δεύτερο γύρο της SerieA. Θα συνεχίσουν το καλό τους σερί στο ζευγάρι; Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 στο 3.40.

* Ο ΕνέςΟυνάλ έχει πετύχει 3 γκολ στα 3 τελευταία του ματς με αντίπαλο την Εσπανιόλ στη LaLiga. Θα συνεχίσει το καλό του σερί; Στο 2.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ουνάλ.

