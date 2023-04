Η Μπέρνλι είναι ξανά εδώ και μετά την άνοδό της στην Premier League εξασφάλισε και το... στέμμα της Championship, επικρατώντας 1-0 της Μπλάκμπερν εκτός έδρας.

Ένα ατελείωτο όνειρο ζουν οι φίλοι της Μπέρνλι! Οι οπαδοί των Κλάρετς είδαν πέρυσι την ομάδα τους να υποβιβάζεται στην Championship μετά από χρόνια, με το μέλλον της να φαντάζει αβέβαιο. Σε λιγότερο από έναν χρόνο ωστόσο γέμισαν ξανά με ευτυχία. Στα χέρια του Βινσέν Κομπανί η ομάδα άλλαξε DNA και παίζοντας ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας έκανε... περίπατο στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Πριν λίγο καιρό, μπόρεσε να εξασφαλίσει την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια όμως συνέχισε να παλεύει για το πρωτάθλημα και πλέον το κλείδωσε και μαθηματικά. Η Μπέρνλι χάρη στο πανέμορφο τέρμα του Μάνουελ Μπένσον στο 66ο λεπτό επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας ντέρμπι του Λάνκασαϊρ απέναντι στην Μπλάκμπερν και έφτασε τους 95 βαθμούς, βγάζοντας από το μυαλό της 2ης Σέφιλντ Γιουνάιτεντ οποιαδήποτε ελπίδα για κάποιο... θαύμα. Φυσικά ο Βέλγος τεχνικός και οι παίκτες του μετά τη λήξη πανηγύρισαν με την ψυχή τους αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

WHAT SCENES! A night Burnley fans will never forget 🏆👏 pic.twitter.com/U8Rv0h0sa8