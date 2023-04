Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Ρομπ ΜάκΕλχενι θέλουν να συνδυάσουν την επάνοδο της Ρέξαμ στη Football League με ένα «μπαμ» και προσπαθούν να πείσουν Γκάρεθ Μπέιλ να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

H Ρέξαμ των «Χολιγουντιανών» σταρ Ράιν Ρέινολντς και Ρομπ ΜάκΕλχενι κατέκτησε το πρωτάθλημα της National League, ανέβηκε στη League 2 και θα αγωνιστεί σε επίπεδο Football League μετά από 15 χρόνια. Η παλαιότερη ομάδα της Ουαλίας έπεισε τον Φόστερ να επιστρέψει στη δράση και έγινε πρωταγωνιστής στην πορεία της ομάδας του και οι ιδιοκτήτες του συλλόγουν θέλουν να πετύχουν κάτι ανάλογο με ένα πολύ μεγαλύτερο όνομα. Toν Γκάρεθ Μπέιλ.

Ο Ουαλός σταρ τον περασμένο Γενάρη ανακοίνωσε την απόσυρση του σε ηλικία 33 ετών και ενώ είχε ακόμα συμβόλαιο με την LA FC. O σταρ του «It's Always Sunny in Philadelphia», Ρομπ ΜακΈλχενι, ανέβασε βίντεο στο οποίο ο Μπέιλ τον ευχαριστούσε για όσα έχει κάνει στη Ρέξαμ και ο Αμερικανός ηθοποιός τον προσκάλεσε σε έναν αγώνα γκολ για να... μιλήσουν.

«Γειά σου Γκάρεθ, πάμε για γκολφ και σίγουρα κατά την διάρκεια των τεσσάρων ωρών που θα είμαστε εκεί δεν θα προσπαθήσω να σε πείσω να πάρεις πίσω την απόφαση της απόσυρσης και να παίξεις ξανά μπάλα, για μία τελευταία μαγική σεζόν…», ανέφερε στην ανάρτηση του ο ΜακΈλχενι.

Hey @GarethBale11 let’s play golf, where I totally won’t spend 4 hours trying to convince you to un-retire for one last magical season 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ❤️ pic.twitter.com/FZgXZbM4zx