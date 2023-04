Η Ρέξαμ νίκησε με 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι πρωτιάς με τη Νοτς Κάουντι με μεγάλο ήρωα τον 40χρονο πια Μπεν Φόστερ, ο οποίος έπιασε πέναλτι σε νεκρό χρόνο και έφερε την ομάδα του ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της ανόδου.

H νέα σεζόν του «Welcome to Wrexham» βρήκε νέο πρωταγωνιστή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Μπεν Φόστερ. Τον Μάρτιο ο 40χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε στη δράση, ένα χρόνο μετά την απόσυρση του, υπέγραψε στην ομάδα της Ουαλίας στην οποία είχε πάει δανεικός το 2005 και έμελλε να κάνει μια απόκρουση που ίσως να είναι από τις πιο κομβικές στην ιστορία του κλαμπ.

⚽️ 45+4' Wrexham 0-1 Notts County

⚽️ 48' Wrexham 1-1 Notts County

⚽️ 70' Wrexham 2-1 Notts County

⚽️ 75' Wrexham 2-2 Notts County

⚽️ 78' Wrexham 3-2 Notts County

🧤 90+7' Ben Foster penalty save



