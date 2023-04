Η... χολυγουντιανή Ρέξαμ του Ράιν Ρέινολντς και του Ρομπ ΜάκΕλχενι επικράτησε της Μπόρχαμ Γουντ και σφράγισε τόσο τον τίτλο της National League αλλά και την επιστροφή της στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας μετά από15 χρόνια.

Φαίνεται πως τα πιο «λαμπερά» επεισόδια της δημοφιλούς σειράς «Welcome to Wrexham» είναι καθ'οδόν! Μπορεί πέρυσι η Ρέξαμ να μην κατάφερε να ξεφύγει από τον... βάλτο της National League, ωστόσο η χολυγουντιανή αστερόσκονη των ιδιοκτητών της, Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜάκΕλχενι, φέτος έκανε τη δουλειά!

WE ARE CHAMPIONS!



AFTER 15 YEARS, WE ARE BACK IN THE FOOTBALL LEAGUE!



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/8crPfDlwqs — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 22, 2023

Οι Κόκκινοι Δράκοι βγήκαν νικητές στην επική στήθος με στήθος μάχη με τη Νοτς Κάουντι και πλέον μπορούν περήφανα να λένε πως ως πρωταθλητές της πέμπτης κατηγορίας της Αγγλίας εξασφάλισαν την επιστροφή τους στην English Football League (τις επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας) και τη League 2.

Is there no end to his talent?



🔴⚪️ #WxmAFC



pic.twitter.com/ZAQ1V6Q9lO — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 22, 2023

Η νίκη που σφράγισε την επιτυχία ήρθε κόντρα στην Μπόρχαμ Γουντ και μάλιστα με ανατροπή 3-1, με τον απόλυτο σταρ και στράικερ της ομάδας, Πολ Μάλιν, να σκοράρει δύο τέρματα. Στο τελευταίο σφύριγμα του ματς, ο ΜάκΕλχενι «λύγισε» και δάκρυσε από τη συγκίνηση, ενώ οι χιλιάδες ένθερμοι φίλοι της ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Ρέισκορς» για να χαρούν με την ψυχή τους αυτή την τεράστια επιτυχία.